В Москве на Онежской улице из-за массового ДТП образовалась пробка

Сразу несколько машин попали в аварию на улице Онежская в районе дома № 9/4 в Москве. Из-за массового ДТП на дороге образовался затор, сообщает столичный Дептранс .

Согласно сервису «Яндекс.Карты», движение затруднено по левой полосе от пересечения Лихоборской набережной и улицы Онежская до перекрестка с 3-м Лихачевским переулком.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информации о пострадавших на момент публикации заметки не поступало.

Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, не допускать резких маневров, чтобы не подвергать опасности себя и других участников движения. Чтобы не осложнять дорожную ситуацию в районе ДТП, следует выбирать альтернативные пути для движения.