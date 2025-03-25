Массовое ДТП произошло на Ярославском шоссе в Мытищах
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Массовая авария случилась на Ярославском шоссе по направлению к области около подмосковных Мытищ. Столкнулись четыре машины, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
На кадрах видно, что в средней полосе Lada въехала, предположительно, в BMW. В нескольких метрах от них красный мини-автобус врезался в легковую машину аналогичного цвета. Разглядеть марки не представляется возможным.
На месте работают скорая и сотрудники ГАИ.
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