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Массовое ДТП произошло на Ярославском шоссе в Мытищах

Массовая авария случилась на Ярославском шоссе по направлению к области около подмосковных Мытищ. Столкнулись четыре машины, сообщает Telegram-канал « ДТП и ЧП Москва и МО ».

На кадрах видно, что в средней полосе Lada въехала, предположительно, в BMW. В нескольких метрах от них красный мини-автобус врезался в легковую машину аналогичного цвета. Разглядеть марки не представляется возможным.

На месте работают скорая и сотрудники ГАИ.

Ранее пробка образовалась на проспекте Вернадского в Москве после массового дорожно-транспортного происшествия.