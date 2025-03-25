Пробка образовалась на проспекте Вернадского в Москве после массового ДТП

Происшествия

Массовое ДТП произошло во вторник утром на столичном проспекте Вернадского — столкнулись несколько автомобилей, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Авария случилась около дома №39 по проспекту Вернадского. Городские оперативные службы работают на месте ДТП.

Обстоятельства произошедшего уточняются, информация о пострадавших отсутствует.

В районе столкновения образовалась пробка длиной 3,5 км. Водителей просят искать альтернативные маршруты.