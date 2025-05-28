Массовое ДТП произошло на Дмитровском шоссе в Москве

сегодня в 10:18

4 автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве

ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло на Дмитровском шоссе в районе дома №137. Движение на этом участке затруднено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Обстоятельства аварии уточняются. О пострадавших пока информации нет.

На месте работают сотрудники оперативных служб города. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее крупная авария с участием сразу пяти транспортных средств произошла на платной трассе Москва — Санкт-Петербург, сразу за МКАД. Участниками ДТП стали автобус, грузовик и три легковых автомобиля.