Сразу пять машин пострадали в крупной аварии на платной трассе за МКАД

Крупная авария с участием сразу пяти транспортных средств произошла на платной трассе Москва — Санкт-Петербург, сразу за МКАД, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По предварительным данным, участниками ДТП стали автобус, грузовик и три легковых автомобиля. Одна из машин даже встала на бок. О пострадавших пока нет информации.

На опубликованных очевидцем кадрах видно тот самый автомобиль, который чуть не перевернулся на крышу. По всей дороге разбросаны обломки транспортных средств. Также можно заметить синий автобус и несколько машин с вмятинами.

Ранее в подмосковном Дмитровском городском округе произошла авария с участием легковой машины и фуры. В результате столкновения большегруз вылетел с дороги и опрокинулся на боковую часть.