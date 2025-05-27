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Фура вылетела с трассы и перевернулась после ДТП с легковушкой в Подмосковье

В подмосковном Дмитровском городском округе произошла авария с участием легковой машины и фуры. В результате столкновения большегруз вылетел с дороги и опрокинулся на боковую часть, сообщает «МК: срочные новости» .

Авария случилась на трассе «А-108» в деревне Сысоево. После автостолкновения на дороге возникла пробка. На месте ДТП замечена дорожная полиция.

Причины и обстоятельства аварии выясняются. Сведений о пострадавших не поступало.

Тем временем около подмосковной деревни Донино произошла автоавария с участием лося, в результате которой животное получило телесные травмы. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.