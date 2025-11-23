Массовое ДТП произошло на 19-м километре МКАД
Массовое ДТП случилось на внешней стороне 19-го километра МКАД, рядом с Бакинским бульваром в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте происшествия находятся сотрудники городских служб. Обстоятельства ДТП выясняют.
Количество пострадавших неизвестно. Движение затруднено на полтора километра.
Ранее в подмосковных Озерах случилось ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний. Подозреваемого, скрывшегося с места аварии, задержали.
