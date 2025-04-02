Массовое ДТП на МКАД: перекрыты три полосы и затруднено движение на 7 км

сегодня в 16:18

На МКАД затруднено движение на 7 км из-за массовой аварии

На МКАД произошла авария с участием нескольких машин. В результате ДТП движение не осуществляется по трем полосам и затруднено на километры, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Авария произошла на внешней стороне 18-го километра МКАД. На месте массового автостолкновения работают экстренные службы.

Информации о наличии пострадавших пока не поступало. Причины ДТП выясняются.

В результате аварии движение затруднено на 7 км и осуществляется только по двум полосам. Власти посоветовали автомобилистам выбирать пути объезда.

Тем временем в Москве задержали водителя Lada Granta, который едва не сбил своих приятелей и женщину-пешехода, переходившую дорогу по «зебре». Опасную езду лихача также снимали на видео.