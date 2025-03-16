Массовая драка футбольных фанатов случилась в Химках Московской области
Mash: футбольные фанаты устроили массовую драку в Химках Московской области
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Футбольные фанаты устроили массовую драку в Химках в Московской области. Стычка произошла перед игрой ФК «Калуга» и «Динамо-2», сообщает Mash.
Бой в формате «стенка на стенку» устроили рядом с тренировочной базой «Новогорск-Динамо». В потасовке участвовали члены «Аутсайд сити фирм», «Калуга Лэдс» и фанаты «Динамо».
Информации о количестве пострадавших нет. Однако после драки все футбольные фанаты пошли на стадион, на этом конфликт завершился.
Ранее в Ногинске в Московской области произошла массовая драка. Правоохранители задержали 42 человека.