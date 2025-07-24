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Массовая авария с автобусом и грузовиком произошла в Новой Москве

Дорожная авария с участием нескольких машин произошла на 43-м км Калужского шоссе около Красной Пахры и Троицка, сообщает « Осторожно, Москва ».

Как рассказали очевидцы, в ДТП столкнулись «КамАЗ», автобус и четыре легковых авто.

Движения транспорта нет на всех полосах Калужского шоссе. Одна из пострадавших машин зажата между грузовиком и ограждением.

По предварительной информации, в этой аварии есть пострадавшие. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее грузовик задавил человека во время езды задним ходом в столице. Трагедия произошла на улице 1-й Магистральной.