Массовая авария с автобусом и грузовиком произошла в Новой Москве
Дорожная авария с участием нескольких машин произошла на 43-м км Калужского шоссе около Красной Пахры и Троицка, сообщает «Осторожно, Москва».
Как рассказали очевидцы, в ДТП столкнулись «КамАЗ», автобус и четыре легковых авто.
Движения транспорта нет на всех полосах Калужского шоссе. Одна из пострадавших машин зажата между грузовиком и ограждением.
По предварительной информации, в этой аварии есть пострадавшие. Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее грузовик задавил человека во время езды задним ходом в столице. Трагедия произошла на улице 1-й Магистральной.