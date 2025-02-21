Массовая авария произошла на Новорязанском шоссе в Люберцах

В городском округе Люберцы образовалась огромная пробка на Новорязанском шоссе. Причина в массовой аварии, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Правый ряд шоссе стоял в многокилометровой пробке. Очевидцы снимали происходящее на видео. Один из них показал причину затруднений в движении — произошла авария, столкнулось сразу несколько автомобилей.

«Друзья, как же давно мы с вами не стояли такой большой и дружной компанией», — говорит очевидец на видео.

Ранее в подмосковной Дубне водитель автомобиля марки Lada решил пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и в итоге погиб, так как машинист приближающегося поезда не успел остановить состав.