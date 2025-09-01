Машины утонули на дороге в Череповце из-за сильного дождя

На трассе в Череповце образовалось целое «море» из-за обильного дождя и сильного ветра. В результате некоторые автомобили буквально утонули в воде, сообщает РЕН ТВ .

В Сети появились кадры с места событий. На них видно, что на проезжую часть сошел сель. Участок трассы оказался затоплен водой и грязью. Многие машины увязли в этой массе и не могут сдвинуться с места.

Судя по видео, один грузовик сумел «спрятаться» от непогоды под мостом. Однако это несильно ему помогло — он увяз точно так же, как и легковушки.

На месте идут восстановительные работы, однако ситуацию осложняет дождь и ветер. Мэр города Роман Маслов отметил, что к устранению последствий непогоды присоединились военные местного университета.

Ранее Сахалин ушел под воду из-за обильных осадков. Жителей пришлось эвакуировать.