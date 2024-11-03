Машину разорвало: появилось видео смертельной аварии с такси в Москве

Telegram-канал Baza разместил у себя видео с моментом смертельного ДТП с такси в центре столицы и его последствиями.

На них показан момент аварии. Видно, как после столкновения детали машин разлетаются по всей дороге. На набережной в это время находится много авто.

Также люди сняли последствия ДТП. На асфальте лежат сорванные шина, бампер, осколки пластика, видно сильно разбитые машины. На месте к тому моменту уже были полицейские.

Ранее столичная прокуратура рассказала, что в центре города иномарка выехала на красный свет и врезалась в такси, а потом и еще в несколько машин.

В результате аварии погиб пассажир такси. По информации СМИ, мужчину от удара выбросило из автомобиля на дорогу.