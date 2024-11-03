Пассажир такси погиб в ДТП на Москворецкой набережной в столице
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Иномарка врезалась в такси на Москворецкой набережной в столице, в результате ДТП погиб пассажир такси 1977 года рождения, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Также в аварии пострадали несколько человек.
Предварительно, водитель за рулем Honda при проезде перекрестка выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной такси. После этого авто столкнулось еще с несколькими машинами.
Ранее массовая дорожная авария произошла на МКАД около съезда на Дмитровское шоссе. На внутренней стороне трассы образовался затор.