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Пассажир такси погиб в ДТП на Москворецкой набережной в столице

Иномарка врезалась в такси на Москворецкой набережной в столице, в результате ДТП погиб пассажир такси 1977 года рождения, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Также в аварии пострадали несколько человек.

Предварительно, водитель за рулем Honda при проезде перекрестка выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной такси. После этого авто столкнулось еще с несколькими машинами.

Ранее массовая дорожная авария произошла на МКАД около съезда на Дмитровское шоссе. На внутренней стороне трассы образовался затор.