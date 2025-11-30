сегодня в 09:00

Машину разорвало на две части в дорожной аварии на МКАД

На МКАД произошла страшная авария, автомобиль Jaecoo J7 разорвало на две части, сообщает РЕН ТВ .

По предварительной информации, машину располовинило при ударе об отбойник. Одна часть авто осталась на МКАД, а вторая упала на Алтуфьевское шоссе.

Водитель иномарки, предварительно, была пьяна. В результате аварии женщина выжила, но находится в тяжелом состоянии.

На видео показано, что от авто почти ничего не осталось. Часть машины, которая осталась на МКАД, превратилась в груду металлолома.

Ранее подросток пострадал в столкновении питбайка и иномарки в столице. ДТП произошло на Рублевском шоссе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.