Машину разорвало на две части в дорожной аварии на МКАД
Фото - © скриншот/РЕН ТВ
На МКАД произошла страшная авария, автомобиль Jaecoo J7 разорвало на две части, сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, машину располовинило при ударе об отбойник. Одна часть авто осталась на МКАД, а вторая упала на Алтуфьевское шоссе.
Водитель иномарки, предварительно, была пьяна. В результате аварии женщина выжила, но находится в тяжелом состоянии.
На видео показано, что от авто почти ничего не осталось. Часть машины, которая осталась на МКАД, превратилась в груду металлолома.
Ранее подросток пострадал в столкновении питбайка и иномарки в столице. ДТП произошло на Рублевском шоссе.
