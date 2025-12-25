сегодня в 17:04

Машина загорелась возле остановки на Рублевском шоссе в Москве

Машина загорелась на Рублевском шоссе рядом с остановкой общественного транспорта Черепково в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия работают сотрудники городских служб. Обстоятельства ДТП выясняют.

Количество пострадавших неизвестно. Движение по шоссе по направлению к области затруднено на трех полосах из пяти.

Ранее массовое ДТП произошло на внутренней стороне 94 километра МКАД рядом со съездом №94. Друг в друга въехали несколько автомобилей.

