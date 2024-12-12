сегодня в 08:18

Машина врезалась в ограждение на юго-востоке МКАД

На внешней стороне 9 км МКАД машина наехала на металлическое барьерное ограждение, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

На месте аварии работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в нем уточняются.

В районе дорожной аварии движение затруднено на 4,3 км. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее грузовик с пивом вылетел в кювет. ДТП произошло на автодороге М-5 Уфа — Самара. Дорогу засыпало банками с алкоголем.