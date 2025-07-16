Моргенштерн* выступит на дне рождения собаки за 150 тыс евро

Музыкант начал принимать различные заказы после того, как отменили его концерт в Азии.

Среди гостей необычного дня рождения: чихуахуа и 20 приглашенных питомцев и их хозяева. Для них рэпер споет 10 своих хитов, среди которых Cadillac, «Ратататата», Aristocrat и т. д. Затем он вынесет торт для именинника, задует с ним свечи, сделает фото на память с гостями и скажет трогательную речь.

Помимо гонорара за выступление, Моргенштерн* еще запросил 10 тыс. евро на расходы: перелет, проживание в отеле и трансфер. Его команда будет выезжать на мероприятие из ОАЭ, менеджер — из Москвы, а сам рэпер — из Израиля. В аэропорту Европы для музыканта установили вип-входы и выходы.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.