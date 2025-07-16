В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

сегодня в 11:32

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. В регионе ожидается гроза, а в некоторых районах пройдет град, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При грозе шквалистый ветер может достигать порывов до 17 м/с. Период предупреждения — до 21 часа 16 июля.

В Подмосковье и столице в среду будет жаркая погода. Местами прогнозируется кратковременный дождь.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Московском регионе 15 июля прошел мощный тропический ливень. Погода побила рекорд по осадкам, который держался 76 лет.