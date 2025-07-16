Стало известно, почему нейросети не смогут заменить сотрудников СМИ

Директор департамента информационной политики Свердловской области Инна Аверкова заявила, что рынок печатных газет не будет сокращаться даже в условиях изобилия информации в электронных СМИ, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Как отметила специалист, просто взять и закрыть все печатные издания нельзя, так как у них есть свой качественный и преданный читатель. В том числе нельзя и обрывать связь с этой целевой аудиторией.

Психологи делят всех людей на аудиалов и визуалов. В связи с чем считается, что оставаться преданным печатному слову, шуршащей газете, ее стилю, возможности получать информацию более развернуто, а не одной строкой, очень важно в современном мире.

Аверкина уверена, что «живые» журналисты тоже не исчезнут. По мнению эксперта, нейросети и искусственный интеллект не смогут заметить сотрудников СМИ. Того же мнения придерживается и американский предприниматель Илон Маск.

«Я абсолютно уверена, что нейросети и ИИ не заменят журналистов. Склоняюсь к мнению, озвученному Илоном Маском: ИИ заменит людей в тех отраслях, где-либо опасно, либо рутинно и неинтересно. Это точно не про журналистику», — заключила специалист.