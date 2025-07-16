Жителей Каширы отметили за помощь участникам СВО

Благодарственными письмами отметили тех, кто активно помогает участникам специальной военной операции. Инициатором мероприятия стали Каширское отделение Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», Р.О.Ф «Фонд содействия развития Каширского района Московской области» и волонтерское движение «ZOV сердца Кашира-8».

Как отметил руководитель Каширского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Серяпин, с начала специальное военной операции начали заниматься помощью тем, кто находится за лентой. К этой добровольческой деятельности подключились каширские волонтеры, предприниматели, депутатский корпус, представители ветеранских организаций, образовательные учреждения, неравнодушные жители.

«С председателем Совета ветеранов ОМВД России по г. о. Кашира Алексеем Гурлевым не раз сопровождали гуманитарный груз. Потом к нам присоединились руководитель Фонда содействия развитию Каширского района Кристина Рожкова и лидер движения „ZOV сердца Кашира-8“ Елена Буравцева. Вместе с „Боевым братством“ они со своими волонтерами много помогают участникам СВО», — рассказывает Александр Серяпин.

Более 100 Благодарственных писем вручили участникам проекта «Кашира — Всё для Победы!» — волонтерам, предпринимателям, представителям депутатского корпуса, образовательных и ветеранских организаций за активную гражданскую позицию, волонтерскую деятельность и большой вклад в поддержку наших военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. В числе тех, кого отметили Благодарственным письмом, председатель Совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров. Он подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны народ и армия были едины, это же происходит и в настоящее время. Все вносят вклад в Победу над неофашизмом.

Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Александр Зотов сказал, что сплетенные волонтерами маскировочные сети — как броня для бойцов, а изготовленные ими окопные свечи — частичка света и тепла, и особенно приятно находить в посылках письма и рисунки детей — это согревает душу и мотивирует побеждать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.