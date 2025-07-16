В поселке Осаново-Дубовое в Шатуре установили памятник Зубру

Идея создания скульптуры принадлежит начинающему мастеру Дмитрию Лопатину из Осаново-Дубового. Энтузиаст родился в поселке под Шатурой, здесь же прошло его детство, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас Дмитрий приезжает сюда в гости к родителям. Когда скульптор увлекся созданием полигональных фигур из металла, у него появилась идея восстановить памятник Зубру, который когда-то здесь изначально стоял. Разработать эскиз ему помогли, дальше дело рук исключительно нашего земляка. На собственные средства он приобрел металл и при помощи сварки создал почти двухметровую фигуру.

Администрация округа поддержала инициативу установить скульптуру в поселке.

«На собственные средства мастер изготовил скульптуру в модном стиле, а мы помогли установить ее. Сейчас ведем переговоры, чтобы дать возможность Дмитрию реализовать себя как молодому художнику», — прокомментировал заместитель главы муниципального округа Шатура Вячеслав Федотов.

В скором времени еще одно творение Дмитрия Лопатина может появиться в городском парке Шатуры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.