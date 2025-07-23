Машина улетела в болото в деревне Зверево под Москвой

Удивительная история произошла в деревне Зверево. Автомобиль обнаружили посреди болота, он почти полностью затоплен, сообщает SHOT .

Автомобиль улетел с дороги прямо в болото. На опубликованном в Сети фото видно, что от берега до затопленной машины примерно 5 метров.

По предварительным данным, внутри транспортного средства никого нет. Выясняются причины загадочного «утопления».

Ранее на 11 км трассы Новокузнецк — Мыски — Междуреченск произошла ужасная автомобильная авария. Водитель белой Subaru Legacy, выехав на полосу встречного движения для совершения обгона, не справился с управлением и на большой скорости столкнулся с черным седаном Honda Civic.