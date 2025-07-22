Страшная авария в Кузбассе: Subaru на полном ходу влетела в Honda на встречке

Очевидцы поделились информацией о случившемся в социальных сетях, добавив фотографии с места ДТП. Подробности предоставил отдел пропаганды БДД ГАИ Кузбасса.

По имеющимся данным, водитель белой Subaru Legacy, выехав на полосу встречного движения для совершения обгона, не справился с управлением и на большой скорости столкнулся с черным седаном Honda Civic. От сильнейшего удара обе машины превратились в бесформенную массу металла. На снимках видно, что капот черной машины деформирован до неузнаваемости.

В Honda находились три человека. На фотографии запечатлен один из пострадавших, лежащий на земле с вытянутой рукой. Предполагается, что виновник аварии «улетел» в кювет.

На место ДТП оперативно прибыли спасатели МЧС и сотрудники ГАИ. Из-за неосмотрительности водителя Subaru, не оценившего риски обгона, пострадали все находившиеся в Honda — водитель и двое пассажиров. С различными серьезными травмами их доставили в новокузнецкую больницу. Состояние одного из пассажиров ухудшилось настолько, что потребовалась госпитализация, остальным было предложено лечение в стационаре или посещение лишь дневных процедур.

В ГАИ напомнили водителям о необходимости тщательно взвешивать решение об обгоне, особенно на влажной после дождя дороге. Мгновение невнимательности может иметь трагические последствия. Граждан призывают быть предельно внимательными за рулем.