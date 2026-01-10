сегодня в 17:28

Машина перевернулась на Можайском шоссе в Москве

Автомобиль опрокинулся рядом с домом №48 на Можайском шоссе в Москве. На месте происшествия работают сотрудники городских служб, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Причины ДТП выясняются. Количество пострадавших пока неизвестно.

Движение по направлению к области затруднено на 1,3 километра. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее 74-летний водитель Mitsubishi L200 врезался в ограждение, фонарный столб и погиб на трассе в Ленинградской области. Ему могло стать плохо.

