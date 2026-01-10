74-летний водитель Mitsubishi протаранил столб и погиб в Ленинградской области

Под Выборгом в Ленинградской области 74-летний водитель Mitsubishi L200 врезался в фонарный столб. Тот рухнул на машину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО.

Водитель умер на месте. Инцидент произошел утром 10 января.

ДТП случилось на 47-м километре трассы «Скандинавия» на подъезде к «МАПП Светогорск». Пожилой мужчина не выдержал боковой интервал и врезался сначала в ограждение, а потом в фонарный столб.

По данным полиции, водителю могло поплохеть. Он умер еще до того, как наехал на препятствие. Полицейские выясняют причины ДТП.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.