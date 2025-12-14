Машина перевернулась из-за ДТП в Москве
Фото - © Телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»
Автомобиль перевернулся из-за ДТП на пересечении улиц Генерала Кузнецова и Авиаконструктора Миля. Об этом сообщает «ДТП и ЧП Москва и МО».
На опубликованных фото иномарка лежит потолком на асфальте. У нее помяты, в том числе боковые двери.
На месте ДТП находятся сотрудники ГАИ. Также приехала скорая помощь.
Второго участника ДТП на фото не видно.
Ранее на Юго-восточной хорде в Москве случилось ДТП. Движение было затруднено на три километра.
