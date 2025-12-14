Машина перевернулась из-за ДТП в Москве

Фото - © Телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

Автомобиль перевернулся из-за ДТП на пересечении улиц Генерала Кузнецова и Авиаконструктора Миля. Об этом сообщает « ДТП и ЧП Москва и МО ».

На опубликованных фото иномарка лежит потолком на асфальте. У нее помяты, в том числе боковые двери.

На месте ДТП находятся сотрудники ГАИ. Также приехала скорая помощь.

Второго участника ДТП на фото не видно.

Ранее на Юго-восточной хорде в Москве случилось ДТП. Движение было затруднено на три километра.

