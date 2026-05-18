В Долгопрудном Подмосковья ожидается 30-градусная жара

Аномальная жара придет в Долгопрудный: уже сегодня температура поднимется до 28 градусов, а к пятнице достигнет 30. Врач-терапевт поликлиники №1 Долгопрудненской клинической больницы Светлана Михайлова дала рекомендации, как пережить зной без вреда для здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в городе установится 30-градусная жара. Такая погода создает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы, поэтому жителям рекомендуют скорректировать привычный режим.

Врач советует увеличить потребление жидкости до 2–3 литров в день, чтобы компенсировать ее потерю через пот. Предпочтение стоит отдавать воде, негазированной минералке и зеленому чаю, пить лучше небольшими порциями, но часто.

С 11 до 16 часов рекомендуется избегать пребывания на солнце. При необходимости выхода на улицу следует надевать головной убор и выбирать затененные маршруты. Также полезно принимать прохладный душ 2–3 раза в день, смачивать холодной водой запястья, шею и внутренние сгибы локтей, а помещения — затенять.

Рацион в жару лучше сделать более легким: отказаться от жирной и жареной пищи, сократить употребление красного мяса и бобовых. Предпочтение стоит отдавать холодным супам, кисломолочным продуктам, овощам, зелени и фруктам с высоким содержанием калия.

«В жару главная задача — не мешать организму охлаждаться. При головокружении, тошноте или резкой слабости нужно сразу перейти в тень или прохладное помещение и обратиться за помощью», — пояснила Светлана Михайлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.