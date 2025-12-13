Движение затруднено на Юго-Восточной хорде в Москве из-за ДТП

На Юго-Восточной хорде (ЮВХ) в Москве напротив Автомобильного проезда, 12с25, перед съездом на Остаповский проезд, случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП находятся сотрудники городских служб. Обстоятельства столкновения выясняют.

Движение в месте аварии затруднено на три километра. Проезд открыт по одной полосе из двух.

Водителям порекомендовали объезжать место ДТП.

Ранее в Пензенской области случилась крупнейшая дорожная авария зимы на дороге Пенза-Тамбов. Из-за сильного снегопада врезались примерно 25 машин.

