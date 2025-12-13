Самое массовое ДТП: под Пензой столкнулись около 25 машин
Фото - © Telegram-канал Mash
В Пензенской области произошла крупнейшая дорожная авария этой зимы, на автодороге Пенза — Тамбов из-за сильного снегопада столкнулись около 25 автомобилей, сообщает Mash.
Предварительно установлено, что в самой массовой аварии пострадали пять человек, включая одного ребенка. Сильнейшая снежная буря привела к заносам на дорогах, водители практически не видели дорогу, видимость была сведена к нулю. В настоящее время движение по трассе приостановлено.
Из-за обильного снегопада и шквалистого ветра без электроэнергии остались 11 районов. Около 48 тысяч жителей региона лишились электричества. Мощный ветер стал причиной падения восьми деревьев и двух опор линий электропередач.
В регионе объявлен режим повышенной готовности. Прогнозируется дальнейшее ухудшение погодных условий: порывистый ветер, местами метель и интенсивные осадки в виде снега. Временно закрыто движение по двум федеральным трассам: М12 «Восток» и Р208.
