В парках Коломны пройдут мероприятия ко Дню славянской культуры

Праздничные программы, спортивные тренировки и тематические викторины пройдут в парках городского округа Коломна с 18 по 24 мая. Мероприятия организуют в честь Дня славянской письменности и культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парки Коломны и Озер приглашают жителей и гостей округа провести время на свежем воздухе. С этой недели общедоступные мероприятия на постоянной основе стартуют в обновленном лесопарке имени 50-летия Октября в Коломне.

Для любителей активного отдыха подготовили спортивную программу. В сквере имени В. А. Зайцева 18 мая состоятся эстафеты и веселые старты. В парке «Сосновый бор» в Озерах 18 и 20 мая организуют пробежки, а 21 мая — дополнительное занятие. В парке Мира 18 мая пройдет утренняя пробежка, 21 мая — тренировки по боксу и общей физической подготовке, 23 мая — традиционный забег «5 верст». В лесопарке имени 50-летия Октября 19 и 21 мая запланированы тренировки по бегу, 20 мая — занятие на роликах.

Программа выходного дня будет посвящена Дню славянской письменности и культуры. В парках проведут хороводные игры, мастер-класс «Волшебные буквы», викторину «О тайнах слова», тематическую книжную выставку и другие мероприятия. Активности также пройдут 24 мая в сквере имени В. А. Зайцева и в Запрудском парке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.