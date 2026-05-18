В Долгопрудном отметили 65-летие центра «Московия»

Юбилей центра творчества «Московия» отметили 15 мая в ДК «Вперед» в Долгопрудном. В торжестве приняли участие педагоги, воспитанники, выпускники и почетные гости, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник, посвященный 65-летию одного из знаковых учреждений дополнительного образования Долгопрудного, собрал полный зал. На концерт пришли родители, выпускники разных лет и педагоги. Среди почетных гостей были председатель совета депутатов Дмитрий Балабанов, советник главы города по науке Ирина Добрук и начальник управления образования Ольга Давликанова.

Гостей встречали выставка художественных работ, фотозона и дерево пожеланий. На сцене выступили хореографический ансамбль «Сюрприз», оркестр «Московия», театр-студия «Таланто», ансамбль народной песни «Красная горка», студия эстрадного вокала, студия «Снтезатор», сольные инструменталисты и хоровое отделение музыкальной школы «Ровесник». В рамках вечера прозвучал рассказ об истории центра, а педагогам вручили благодарственные письма и почетные грамоты.

«Истоки вашего успеха — в мудрости основателей и уникальной атмосфере созидания, высочайшей творческой самоотдаче. Секрет побед — в сильном, сплоченном коллективе, мастерски и терпеливо зажигающем сердца детей. Желаю «Московии» процветания, новых ярких звезд на небосклоне искусств и дальнейших громких успехов, которые преумножат славу Долгопрудного и всего региона», — зачитала Ирина Добрук поздравительный адрес главы города.

Особое внимание на празднике уделили педагогам-ветеранам, которые стояли у истоков центра и воспитали не одно поколение учеников. Завершился вечер общим выступлением всех коллективов «Московии» и исполнением гимна, ставшим символом единения и гордости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.