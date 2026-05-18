В Долгопрудном 18 мая скосят траву и убирут улицы

Коммунальные службы Долгопрудного 18 мая проводят окос травы и уборку общественных пространств на нескольких городских территориях. Работы идут на Лихачевском и Новом шоссе, Новом бульваре, улице Колхозной и в парке «Бригантина», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Параллельно в городе продолжается комплексная уборка дорог и общественных пространств. От МБУ «Благоустройство» задействованы 31 единица техники, включая пять поливомоечных машин, а также 47 рабочих.

Специалисты очищают и проводят влажную уборку проезжей части, тротуаров и остановок, собирают мусор, в том числе в полосе отвода дорог, моют дорожные знаки и павильоны. К наведению порядка также привлечены другие подрядные организации.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.