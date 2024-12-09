Mash: за голову взорванного в Донецке Евсюкова предлагали 21 тыс долларов

За голову начальника Еленовской колонии ДНР Сергея Евсюкова, автомобиль которого взорвали в Донецке, на украинских сайтах предлагали награду в размере 21 тыс. долларов, сообщает Mash .

Супруга Евсюка в настоящее время находится в медучреждении. Она находится в ясном сознании, однако отказалась общаться с журналистами, сославшись на занятость.

В июле текущего года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении руководителя колонии в Еленовке.

Ранее стало известно, что в Донецке взорвали Toyota Land Cruiser начальника Еленовской колонии ДНР Сергея Евсюкова. В результате взрыва Евсюков погиб на месте, а его супругу госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у нее оторвало ногу.