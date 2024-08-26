Mash: ВСУ атаковали Саратовскую область дронами типа «Бобер»

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Базовая дальность полетов таких дронов — 800 км. Они могу развить скорость до 150 км/час. Внешне эти беспилотники можно принять за самолеты.

В понедельник дроны врезались в два многоэтажных дома в Саратове и Энгельсе. В результате атаки пострадали четыре человека. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Ранее появилось видео удара БПЛА по ЖК «Волга Скай» в Саратове. Его засняли жильцы изнутри дома.