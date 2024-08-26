«В наш дом врезалось!»: появилось видео удара БПЛА, снятое из окна ЖК «Волга Скай»

сегодня в 11:07

Жители ЖК в Саратове из окна засняли момент удара дрона по своему дому

Жильцы ЖК «Волга Скай» в Саратове запечатлели на видео момент удара украинского беспилотника по своему дому, сообщает SHOT .

Кадры прилета украинского беспилотника по 38-этажной высотке появились в Сети. Их сняли изнутри дома. На видео видно, как БПЛА врезается в жилой комплекс. Также слышен взрыв.

«В наш дом врезалось!» — эмоционально восклицает очевидец за кадром.

Сильные повреждения получили три квартиры: на 28-м, 27-м и 26-м этажах.

Украинский БПЛА врезался в ЖК «Волга Скай» в Саратове 26 августа. По предварительной версии, это был беспилотник самолетного типа по аэродинамической схеме «утка».