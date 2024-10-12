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Mash: ВС РФ закрывают выход из «котла» для украинских солдат в Курской области

Российские войска восстановили контроль над несколькими населенными пунктами в Курской области. Новый Путь, Нижний Клин, Медвежье и другие села освобождены от противника, движение ВС РФ вперед продолжается, сообщает Mash .

Населенный пункт Любимовка частично занял 137-й полк ВС РФ. Российские 810-я и 155-я бригады морской пехоты закрывают для противника выход из «котла», появившегося за Снагостью.

Есть продвижение ВС РФ за Новоивановкой в Курской области. Там сдались в плен примерно 50 солдат противника. Освобожден хутор Зеленый Шлях.

Украинские солдаты также выбиты из села Ольговка. Проводится зачистка на берегу реки Снагость в селе Толстый Луг.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ убивали взрослых и детей в Курской области. Тела были найдены с огнестрельными ранениями.