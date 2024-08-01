Mash: врачи в Москве уже 4 часа пытаются спасти ногу блогера Эдварда Била

Столичные медики пытаются спасти скандальному блогеру Эдварду Билу левую ногу, на которой началось заражение. Операция продолжается уже четвертый час, сообщает Mash .

Рана на ноге у пранкера не заживает нормально после того, как он упал с самоката в Сочи в апреле и получил открытый перелом. Накануне в спецприемнике нога сильно опухла и нестерпимо болела. Била под конвоем доставили в московскую больницу.

Сейчас врачи чистят рану от зараженных клеток и делают все для того, чтобы сохранить конечность. Рассматривается возможность убрать дренаж. В противном случае у Била может начаться гангрена.

Уже 5 августа блогера могут отправить в амбулаторию спецприемника. Там за его здоровьем будут следить местные доктора. Чтобы восстановиться после операции, ему понадобится минимум 10 дней.

Ранее стало известно, что Бил получил 14 суток ареста за хулиганство после публикации видео, где он вместе с другом катается в форме сотрудника ГАИ на самокате-«полицапле».