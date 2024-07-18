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Mash: в Белгородской области закрыли все детсады в 20 км от границы с Украиной

Из-за участившихся обстрелов ВСУ все детские сады, расположенные в 20 км от границы с Украиной, закрыли в Белгородской области, сообщает Mash .

Закрыли дошкольные учреждения в поселках Октябрьский, Ясные Зори. Никольское, Таврово до конца недели. В дальнейшем будут оценивать ситуацию с безопасностью, располагающую к открытию детских садов.

Эта зона постоянно подвергается обстрелу. 17 июля два дрона сбросили взрывчатку рядом с детскими садами. Причем ранее зона ограничивалась 5 км.

Мера коснется 50 тыс. человек. Люди планируют возить детей в Белгород.

Ранее власти закрыли въезд в 14 населенных пунктов в Белгородской области из-за обстрелов со стороны ВСУ. Там установят КПП, въезд гражданским будет запрещен.