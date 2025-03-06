Mash: у президента Южной Осетии Гаглоева подозрение на инфаркт
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Президента Южной Осетии Алана Гаглоева доставили в больницу с подозрением на инфаркт, сообщает Mash.
44-летний политик почувствовал себя плохо днем в четверг. Он находился в этот момент в Цхинвале.
Гаглоева экстренно госпитализировали. Его доставили в клиническую больницу Владикавказа. Политику предстоит пройти обследование и сдать анализы.
Ранее в Сети появилась информация, что у актера Эммануэля Виторгана проблемы со здоровьем — якобы есть риск инфаркта и инсульта. Супруга артиста назвала враньем эти заявления.