Mash: у президента Южной Осетии Гаглоева подозрение на инфаркт

Президента Южной Осетии Алана Гаглоева доставили в больницу с подозрением на инфаркт, сообщает Mash .

44-летний политик почувствовал себя плохо днем в четверг. Он находился в этот момент в Цхинвале.

Гаглоева экстренно госпитализировали. Его доставили в клиническую больницу Владикавказа. Политику предстоит пройти обследование и сдать анализы.

Ранее в Сети появилась информация, что у актера Эммануэля Виторгана проблемы со здоровьем — якобы есть риск инфаркта и инсульта. Супруга артиста назвала враньем эти заявления.