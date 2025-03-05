Супруга Виторгана назвала враньем заявления об ухудшении его здоровья

Жена актера Эммануэля Виторгана, Ирина, опровергла информацию СМИ о том, что у артиста есть проблемы со здоровьем. Мужчина чувствует себя хорошо, рассказала она 360.ru .

Ирина подчеркнула, что не стоит переживать о здоровье Эммануэля. Заявления в СМИ о некоторых его диагнозах не соответствуют действительности.

«Все вранье», — сказала она.

Ранее в СМИ сообщалось, что 85-летнему актеру Виторгану порекомендовали отказаться от жирной пищи, спиртного и сигарет. Якобы если он не сделает это, то может столкнуться с инсультом, тромбоэмболией легочной артерии и инфарктом.