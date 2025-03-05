Врачи предупредили актера Эммануила Виторгана о риске инфаркта и инсульта
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85-летнему актеру Эммануилу Виторгану рассказали о риске появления тромбоэмболии, инсульта и инфаркта. Артисту порекомендовали перестать есть жирную пищу, употреблять спиртное и курить сигареты, сообщает Mash.
Доктора обнаружили у Виторгана изменения в печени, селезенке и поджелудочной железе. Артисту необходимо отказаться от алкоголя, жирной еды, курения. Это позволит уменьшить нагрузку на поджелудочную и печень.
Если Виторган не прислушается, то у него может возникнуть ряд осложнений — инсульт, тромбоэмболия легочной артерии и инфаркт. Еще артисту предстоит постоянно пить лекарства, которые замедляют свертывание крови и не допускают появление тромбов.
3 марта Виторган пожаловался на боль в сердце. Ему вызвали скорую помощь.
В тот же день супруга Эммануила Виторгана Ирина Млодик опровергла слухи о госпитализации артиста из-за проблем с сердцем. Она отметила, что муж выступает на сцене и у него все хорошо.