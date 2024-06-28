Mash: тело экс-топ-менеджера «Трансаэро» Сергея Быхала нашли в его квартире

Тело бывшего топ-менеджера компании «Трансаэро» Сергея Быхала было обнаружено в его же квартире, труп пролежал там неделю, сообщает Mash .

Предварительно, у 74-летнего экс-директора компании по связям с общественностью отказали почки. Два года назад ему диагностировали рак почек.

Он связывался с родственниками в последний раз 14 июня. Недавно его внучка приехала проведать деда. Когда она зашла в квартиру, то мужчина лежал на полу.

Компания «Трансаэро», где работал Быхал, прекратила полеты в 2015 году. Это произошло после того, как Минтранс России аннулировал сертификат авиаперевозчика.