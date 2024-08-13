Пропавшие украинцы, сотрудники газовой станции «Суджа», Юрий и Вадим нашлись. Их пытались эвакуировать в Сумскую область, но одному из мужчин прострелили бедро, сообщает Mash .

Российский сотрудник станции рассказал изданию, что пропавшие работники вместе трудились в отдельном кабинете станции. Один был «нейтральных» взглядов, а другой — «либерал». Иногда они спорили, но серьезных конфликтов не возникало.

6 августа обоих мужчин эвакуировала украинская сторона, но «либералу» не повезло — свои же прострелили ему бедро за то, что тот выступал против силовой операции. При этом официально Юрий и Вадим все еще числятся пропавшими без вести.

О пропаже сотрудников стало известно после того, как снаряд ВСУ угодил прямо в кабинет «Нафтогаза». При этом в кабинете у мужчин обнаружили украинский, американский флаги и другую подобную атрибутику.