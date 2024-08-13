SHOT: 2 украинца-работника газовой станции «Суджа» исчезли после атаки ВСУ

Два уроженца Украины, работавших на газовой станции «Суджа» в Курской области, пропали без вести после атаки ВСУ на Курскую область, сообщает Mash .

Специалисты из компании «Нафтогаз» продолжали трудиться на инфраструктурном объекте даже после февраля 2022 года. При этом в комнате у них обнаружили украинский, американский флаги и другую подобную атрибутику.

Украина начала попытку вторжения в Курскую область 6 августа. В этот день ВСУ атаковали газовую станцию «Суджа», через которую Россия экспортирует «голубое топливо» в Европу. Один из боеприпасов прилетел прямо в кабинет специалистов «Нафтогаза». Текущее их местонахождение неизвестно, пока они считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что РФ будет продавать газ в ЕС, несмотря на ситуацию в Курской области. Экспорт российского «голубого топлива» выгоден всем сторонам — России, Украине и Европе.