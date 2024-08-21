Mash: Дагестанец прикинулся пациенткой хирурга и выманил у женщин 200 гб нюдсов

Хитрый житель Дагестана на протяжении двух лет притворялся в соцсетях пациенткой пластического хирурга и выманивал у прооперированных девушек интимные фото груди и другого интимного места. Об этом пишет Mash .

У мужчины было много фейковых аккаунтов, с которых он общался с жертвами, притворяясь девушкой. Дагестанец вызывал к себе доверие, задавал вопросы о докторе и просил прислать фото и видео пластической операции груди, а также полового органа.

Девушки охотно делились с мужчиной снимками. В результате он собрал около 200 гигабайт «голых» фотографий и видео.

Однако однажды случайно показал одной из жертв свой номер, его «пробили» в программе проверки контактов и сдали супруге. Помимо этого, жертвы хитрого дагестанца написали на него заявление в полицию.

Ранее в Подмосковье мужчина вымогал у любовницы 1 млн рублей за «голые» фотографии. Однако правонарушителя задержали сотрудники правоохранительных органов.