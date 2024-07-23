В Подмосковье мужчина вымогал у любовницы 1 млн рублей за нюдсы
В Подмосковье саратовец шантажировал любовницу интимными фото ради 1 млн рублей
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Подмосковные полицейские задержали уроженца Саратовской области за попытку выманить 1 млн рублей у любовницы. Шантажисту грозит до семи лет колонии, сообщает kp.ru.
По данным регионального МВД, мужчина настаивал на том, чтобы женщина ушла от своего мужа или перевела ему крупную сумму. В противном случае злоумышленник грозился опубликовать интимные снимки экс-избранницы.
Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.
Против саратовца завели уголовное дело по статье о вымогательстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ход и результаты расследования дела контролируются Домодедовской городской прокуратурой.