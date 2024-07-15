Mash: более 4,5 тыс туристов застряли в пробке на подъезде к Крымскому мосту
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Со стороны Тамани на подъезде к Крымскому мосту образовалась большая пробка, в которой стоят как минимум 4,5 тыс. туристов, сообщает Mash.
Порядка 1,5 тыс. автомобилей стоят в ожидании своей очереди на КПП. Большая часть туристов направлялась в Новороссийск и Анапу, но из-за бушующих там лесных пожаров люди повернули в сторону полуострова.
Количество автомобилей в очереди увеличивается каждые полчаса. Всего в Крым сейчас стремятся более 5 тыс. транспортных средств с туристами.
Чтобы попасть на полуостров, людям приходится стоять в очереди по 5 часов. Время ожидания может увеличиться до рекордных 7 часов.
В Краснодарском крае бушуют лесные пожары, начавшиеся 14 июля. Площадь горения превысила 60 га. Для тушения туда направили авиацию.