сегодня в 12:31

Mash: более 4,5 тыс туристов застряли в пробке на подъезде к Крымскому мосту

Со стороны Тамани на подъезде к Крымскому мосту образовалась большая пробка, в которой стоят как минимум 4,5 тыс. туристов, сообщает Mash .

Порядка 1,5 тыс. автомобилей стоят в ожидании своей очереди на КПП. Большая часть туристов направлялась в Новороссийск и Анапу, но из-за бушующих там лесных пожаров люди повернули в сторону полуострова.

Количество автомобилей в очереди увеличивается каждые полчаса. Всего в Крым сейчас стремятся более 5 тыс. транспортных средств с туристами.

Чтобы попасть на полуостров, людям приходится стоять в очереди по 5 часов. Время ожидания может увеличиться до рекордных 7 часов.

В Краснодарском крае бушуют лесные пожары, начавшиеся 14 июля. Площадь горения превысила 60 га. Для тушения туда направили авиацию.