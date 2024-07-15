Для тушения лесного пожара в Краснодарском крае направили авиацию
К месту пожара под Новороссийском направлен самолет Ил-76
Для тушения лесного пожара под Новороссийском направлен самолет Ил-76 МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Тушение не прекращается ни на минуту. Силы подразделений направлены на ликвидацию пожара и недопущение распространения огня на населенный пункт Дюрсо», — сказано в сообщении.
Ранее мэр Новороссийска сообщил об эвакуации более 500 человек с баз отдыха, к которым подошел огонь.
Площадь пожара превысила 60 гектаров.