Для тушения лесного пожара в Краснодарском крае направили авиацию

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К месту пожара под Новороссийском направлен самолет Ил-76

Для тушения лесного пожара под Новороссийском направлен самолет Ил-76 МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Тушение не прекращается ни на минуту. Силы подразделений направлены на ликвидацию пожара и недопущение распространения огня на населенный пункт Дюрсо», — сказано в сообщении.

Ранее мэр Новороссийска сообщил об эвакуации более 500 человек с баз отдыха, к которым подошел огонь.

Площадь пожара превысила 60 гектаров.