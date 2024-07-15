Более пятисот человек эвакуировали из-за пожаров под Новороссийском

Из баз отдыха в Дюрсо под Новороссийском вывезли более 500 отдыхающих

Из баз отдыха под Новороссийском вывезли более 500 отдыхающих из-за лесного пожара, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«Более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за пожара», — сказано в сообщении главы администрации.

Для эвакуации людей на случай осложнения ситуации подготовлены автобусы, добавил Кравченко.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания увеличилась до 52 гектаров.

При пожаре пострадал один человек.

По факту пожаров в МВД возбудили уголовное дело.